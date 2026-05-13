13 мая в Карелии термометры покажут больше 20 градусов тепла

Сегодня, 13 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный. Температура воздуха днём +14...+16°С. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный, умеренный. Температура воздуха днём +13...+18°С, местами до +21°С.

По прогнозу Федеральной метеослужбы: в Калевале днём +18 °C.

В Кеми днём +16 °C.

В Кондопоге днём +17 °C.

В Медвежьегорске днём +17 °C.

В Олонце днём +20 °C.

В Пудоже днём +20 °C.

В Сегеже днём +17 °C.

В Сортавале днём +17 °C.

В Суоярви днём +18 °C.