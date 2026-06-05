Лес горел на площади 1,5 гектара в Карелии

Природный пожар возник на острове, его потушили 6 июня

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В Кемском округе на острове горел лес на площади 1,5 гектара. Огонь не угрожал населенным пунктам.

Природный пожар обнаружили днем 6 июня. Возгорание ликвидировали поздно вечером в день обнаружения. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

В ведомстве подчеркнули, что действующих лесных пожаров в Карелии нет. В выходные летчики-наблюдатели Центра охраны лесов также осмотрели с воздуха леса южных и центральных районов и округов Карелии.

С начала пожароопасного сезона в республике произошло 45 пожаров в лесах на площади более 197 га.