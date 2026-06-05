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8 июня 2026
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Происшествия

Лес горел на площади 1,5 гектара в Карелии

Природный пожар возник на острове, его потушили 6 июня
обзор с воздуха пожарной обстановки
фото стопкадр

В Кемском округе на острове горел лес на площади 1,5 гектара. Огонь не угрожал населенным пунктам. 

Природный пожар обнаружили днем 6 июня. Возгорание ликвидировали поздно вечером в день обнаружения. Об этом сообщили в региональном Минприроды.

В ведомстве подчеркнули, что действующих лесных пожаров в Карелии нет. В выходные летчики-наблюдатели Центра охраны лесов также осмотрели с воздуха леса южных и центральных районов и округов Карелии.

С начала пожароопасного сезона в республике произошло 45 пожаров в лесах на площади более 197 га.

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