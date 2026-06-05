Хулиганы разгромили остановку напротив строящегося храма

На Кукковке в Петрозаводске пассажирам приходится ждать общественный транспорт не в самых приятных условиях

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Вандалы разнесли остановку в крупном районе Петрозаводска. Ожидающим транспорт пассажирам на Кукковке стало трудно укрыться от ветра и дождя.

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Обновленная остановка на улице Парфенова, название которой написано на двух языках – русском и карельском, подверглась нападению неизвестных. Оргстекло по бокам оторвали, выгнули и пробили. Теперь остановку продувает со всех сторон. Как пишут в паблике «Кукковка. РФ», где и опубликована фотография поврежденной остановки, в таком виде она стоит уже не первый месяц. Автор снимка предположил, что у карельских дачников теплицы выглядят лучше, чем этот павильон для ожидания транспорта.

«Вопрос к тем, кто ее сломал: зачем так делать? - спросили в комментариях.-Была же нормальная остановка до этого безобразия! Нет, сломали».