Женщина изрисовала автомобиль из баллончика с краской в Петрозаводске

Вечером на Ключевой припаркованную иномарку разрисовали белой краской

фото стопкадр

В вечернее время 6 июня в карельской столице женщина из баллончика с белой краской разрисовала припаркованный автомобиль.

Художества женщина наносила на стекла автомобиля, бампер, фары прямо под камерой наблюдения одного из интернет-операторов. Запись опубликовали в сообществе «Карелия/ ЧП ДТП».

В публикации говорится, что пострадал автомобиль «Фольксваген Поло», припаркованный на улице Ключевая, 22. Баллончик женщина выкинула куда-то в кусты. В источнике предположили, что так могла выглядеть месть.