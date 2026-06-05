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8 июня 2026
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Происшествия

Женщина изрисовала автомобиль из баллончика с краской в Петрозаводске

Вечером на Ключевой припаркованную иномарку разрисовали белой краской
хулиганство
фото стопкадр

В вечернее время 6 июня в карельской столице женщина из баллончика с белой краской разрисовала припаркованный автомобиль. 

Художества женщина наносила на стекла автомобиля, бампер, фары прямо под камерой наблюдения одного из интернет-операторов. Запись опубликовали в сообществе «Карелия/ ЧП ДТП».

В публикации говорится, что пострадал автомобиль «Фольксваген Поло», припаркованный на улице Ключевая, 22. Баллончик женщина выкинула куда-то в кусты. В источнике предположили, что так могла выглядеть месть.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Мужчина сорвался со скалы на карьере в Петрозаводске

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