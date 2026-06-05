В поселке Карелии многодетный отец месяцами не видит зарплату

Работнику завода в Лахколампи, который с апреля находится в простое, не платят. В поселке он такой не один

фото «Петрозаводск говорит»

Семья в поселке Лахколампи Суоярвского округа осталась без средств к существованию после того, как градообразующее предприятие по камнеобработке с 9 апреля ушло в простой из-за кризиса со сбытом продукции. Начались задержки с выплатами зарплаты десяткам работникам завода «ФинансБюро», некоторым семьям собирали гуманитарную помощь, детей в школах обещали обеспечить бесплатным питанием. Руководство предприятия на майском совещании говорило, что простой может продлиться еще месяц, а в худшем варианте – до конца года. В поселок приезжали представители предприятий их других районов, чтобы предложить работу.

В соцсети появилась информация о задержках выплат. Наступил июнь, а люди не получили деньги за апрель.

Жительница Лахколампи рассказала, что супругу-электрогазосварщику, который трудился на ушедшем в простой заводе, должны зарплату, аванс и отпускные еще с апреля, сообщает паблик «Подслушано в Суоярви». В семье растет пятеро детей.

«Трое детей — школьники, доходов ноль, а дополнительные выплаты — капля в море», - говорит женщина. По неподтвержденной информации, таких семей в поселке еще много. Людям, которые оказались в такой сложной ситуации, предлагают обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру и суд.

«Работники предприятия уже и в прокуратуру, и в трудовую инспекцию обращались, толку нет. На заводе уже свет за неуплату отключили. Так как огромная задолженность. Так, о чем речь… Им и зарплату не с чего заплатить», - пишут в комментариях.