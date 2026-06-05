Группа подростков превратила жизнь людей в центре города в ад

Люди страдают от шума, битых стекол и нетрезвых несовершеннолетних

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

На несовершеннолетних, которые ведут себя не только шумно, но и оставляют после себя стекла, пожаловались жильцы дома на улице Антикайнена в Петрозаводске.

Говорят, что компания подростков регулярно собирается во дворике между военкоматом и жилым домом. Подросткам приглянулась скамейка в тени деревьев. Со слов местных, несовершеннолетние собираются отнюдь не для того, чтобы почитать стихи, но ведут себя как-то агрессивно, да к тому же употребляют то, что крепче газировки.

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«Распивают алкоголь, устраивают драки, шумят и бьют стекла. Попытки урезонить молодых людей результата не принесли», - сетуют петрозаводчане в паблике «Карелия/ ЧП ДТП».

Страдающие от такого поведения молодых людей жильцы дома говорят, что неоднократно обращались в полицию, но ситуация не меняется.