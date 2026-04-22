Почетный гражданин Пскова сделал подарок Мужскому хору Карелии

Музыкант и композитор, почётный гражданин Пскова, заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств Карелии Николай Мишуков преподнес Мужскому хору Карелии свою новую партитуру «Я покинул родимый дом» на стихи Сергея Есенина. Об этом сообщили в паблике музыкального коллектива.

Вручение партитуры состоялось в финале отчетного концерта (6+) хора, который прошел в Петрозаводском музыкальном колледже им. К. Э. Раутио. Николай Мишуков с супругой стали его почетными гостями.

«25 апреля пара отметит 70 лет со дня бракосочетания. В этой связи всё второе отделение концерта было посвящено исключительно творчеству маэстро», — говорится в сообщении.