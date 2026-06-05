Пьяный водитель погнался с топором за мужчиной в Карелии

В Калевале перед судом предстанет 19-летний молодой человек

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В Калевале завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего местного жителя. Молодой человек обвиняется в угрозе убийством, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как уточнили в ведомстве, инцидент с участием мужчины произошел в феврале. Он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и застрял в сугробе. 38-летний водитель другой машины заметил это и перекрыл своим автомобилем проезд, опасаясь, что нетрезвый юноша может натворить бед на дороге. Молодому человеку это не понравилось. Сначала он размахивал резиновой дубинкой, выкрикивая оскорбления в адрес оппонента, а затем взял топор и погнался за обидчиком, обещая убить его. Тот воспринял угрозы всерьез.

Судьбу обвиняемого решит суд. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о том, что пограничник из Карелии погиб на боевом посту.