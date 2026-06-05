Пограничник из Карелии погиб на боевом посту

В Суоярви простились с военнослужащим Александром Старцевым

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В ходе проведения специальной военной операции погиб житель Карелии Александр Старцев. 6 июня в Суоярви прошла церемония прощания с военнослужащим, об этом стало известно из официальных источников.

Александру Старцеву было 45 лет. Он был пограничником, погиб при охране государственной границы в Белгородской области 2 июня. На службе наш земляк провел более 20 лет, работал на различных участках государственной границы. В 2004 году ему было присвоено звание ветерана боевых действий.

Ранее сообщалось о том, что более 300 беспилотников атаковали регионы России в ночь на 8 июня.