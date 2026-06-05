Более 300 дронов атаковали Россию минувшей ночью

Беспилотники сбиты в 14 регионах страны в ночь на 8 июня

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В ночь на 8 июня над территорией России были уничтожены 310 беспилотников. Об этом говорится в утренней сводке Минобороны страны.

По данным ведомства, БПЛА были сбиты средствами ПВО в 14 регионах - над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Орловской, Тульской, Липецкой, Калужской, Рязанской областей, Краснодарского края, Московского региона, республики Крым и над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось о том, что дрон атаковал поезд Москва-Симферополь. В результате нападения погиб помощник машиниста.