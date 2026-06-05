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8 июня 2026
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Происшествия

Доверчивость студента из Карелии обернулась потерей денег

Аферисты заставили юношу оформить 13 микрозаймов
телефонные мошенники
Фото: Петрозаводск говорит

О том, что мошенники обманули жителя Прионежского района 2008 года рождения, рассказали в МВД Карелии.

Со слов студента, ему позвонил якобы сотрудник службы поддержки портала «Госуслуги» и сообщил о взломе аккаунта, потом другие собеседники вели речь о неких незаконных микрозаймах, но операции будто бы успешно перехватил банк.

После этого юноша выполнил указания неизвестных - лично оформил 13 микрозаймов и перевёл более 68 тысяч рублей на сторонние счета.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба, добавили в ведомстве.

Ранее в рубрике Происшествия было опубликовано: Лес горел на площади 1,5 гектара в Карелии

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