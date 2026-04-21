Новый спектакль поставили в Театре кукол Карелии

В Театре кукол Карелии прошли премьерные показы спектакля «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» (6+) по мотивам одноимённой русской народной сказки. Режиссёр – Екатерина Ложкина-Белевич, художник – Марина Завьялова. Режиссёр из Петербурга, лауреат национальной театральной премии «Золотая маска» Екатерина Ложкина-Белевич и её команда уже знакомы петрозаводскому зрителю по «Сказке о последнем добром драконе» (6+), премьера которой прошла в 2021 году.

«Мы стремимся создать постановку, в которой подлинные фольклорные тексты будут сохранять традиционное звучание, но при этом будут современными и актуальными. Народная поэзия, к которой мы обращаемся в спектакле, – способ проживания эмоций, форма общения с высшим, неведомым и недоступным, а также указание на переход к другому жизненному этапу.

Однако мы не стремимся реконструировать этнографию на сцене театра, мы создаём собственное художественное высказывание на основе русского фольклора. Потому народная мысль, простая и точная, со своей самобытной красотой и глубиной обрамляется в спектакле авторской музыкой Евгения Серзина, которая соединят бережное отношение к традиции и современное звучание»,

- рассказала режиссер Екатерина Ложкина-Белевич

На пресс- показе режиссёр призналась, что во многом этот спектакль про её маму, чьи советы она когда-то не слушала, но с возрастом оценила их ценность и значимость.

Над визуальным воплощением сказки на сцене работал художник Марина Завьялова и художник по свету Ксения Козлова. Пластический язык постановки разрабатывала Джамиля Билялова.