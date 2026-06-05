В Карелии пока рано идти на пляж, но жара не за горами

Теплая неделя ожидает жителей и гостей республики, зонты далеко убирать не стоит

фото «Петрозаводск говорит»

Угроза ночных заморозков миновала в Карелии, а июнь взял курс на потепление. По прогнозу региональных синоптиков, на неделе местами будут идти кратковременные дожди, не исключены и грозы.

Сильные дожди ожидаются в конце недели: 13-14 июня, при этом температура будет превышать климатическую норму.

В течение недели воздух по ночам будет остывать до +9, +14 градусов, а в дневные часы разогреваться до, в среднем, +20, +25 градусов. Теплее всего будет на юго-востоке республики, где столбики термометров будут уверенно приближаться к отметкам +26, +28. Прохладно будет лишь возле водоемов, вода в которых не успела нагреться. Синоптики отмечают, что температура воздуха уже на 4-6 градусов теплее обычных значений для июня.