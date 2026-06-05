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8 июня 2026
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Погода

Жаркий летний день ожидается по всей Карелии в понедельник

До 27 градусов поднимутся столбики термометров 8 июня
Государев сад
Фото "Петрозаводск говорит"

Сегодня, 8 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный слабый. Температура воздуха +22,+24°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Утром местами кратковременный дождь. Ветер западный слабый. Температура воздуха +22,+27°С, местами +14,+19°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +23, малооблачно.

В Сегеже до +23, малооблачно.

В Сортавале до +23, малооблачно.

К вечеру ожидается умеренная геомагнитная буря.

Ранее в рубрике Погода было опубликовано: До 27 градусов прогреется воздух в Карелии 8 июня

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