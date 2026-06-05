До 27 градусов прогреется воздух в Карелии 8 июня

Кратковременные дожди пройдут в республике в понедельник

Фото "Петрозаводск говорит"

Завтра, 8 июня, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный слабый. Температура воздуха ночью +11,+13°С, днем +22,+24°С. Атмосферное давление будет мало меняться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром местами кратковременный дождь. Ветер западный слабый. Температура воздуха ночью +8,+13°С, днем +22,+27°С, местами +14,+19°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +23, малооблачно.

В Сегеже до +23, малооблачно.

В Сортавале до +23, малооблачно.

К вечеру ожидается умеренная геомагнитная буря.