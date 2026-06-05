Скончался актер из популярных сериалов и кинофильмов

Британский актер Патрик Годфри умер в возрасте 93 лет

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Британский актер Патрик Годфри умер в возрасте 93 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ.

Отмечается, что артист скончался минувшей ночью у себя дома в окружении своей семьи. Причина смерти актера не раскрывается.

Патрик Годфри обрел мировую славу после роли Леонардо да Винчи в фильме «История вечной любви». Он также снимался в фильмах «Граф Монте-Кристо», «Отверженные», в сериалах «Доктор Кто», «Пуаро Агаты Кристи» и других.

Ранее сообщалось о том, что парапланерист разбился насмерть в российском регионе.