Масштабные учения НАТО начались у границ с Россией

Учения с участием 19 стран продлятся две недели

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

В понедельник стартовали тактические военно-воздушные учения НАТО «Рамштайн Флаг 2026» (RAFL 26). В них участвуют также Финляндия и Норвегия, а всего 19 стран североатлантического альянса.

По сообщению РБК, в учениях задействовано более 200 летательных аппаратов. В их числе истребители, самолеты Boeing E-3A, беспилотники, средства транспортировки, дозаправки, разведки и наблюдения. До 19 июня каждый день участники учений планируют совершать до 150 вылетов с более чем 20 площадок, включая участки автомагистралей. Также участники планируют отработать использование средств ПВО.

Основные маневры будут проходить в Швеции, Дании, Испании, Финляндии, Норвегии.