Фестиваль Nord Dance в шестой раз пройдет в Петрозаводске

Фестиваль современной хореографии Nord Dance в шестой раз пройдет в Карелии (16+).

С 17 по 26 июня на сцене Музыкального театра выступят российские коллективы и танцовщики, работающих в жанре современного танца. Перед гостями выступят звезды мирового балета Владислав Лантратов и Дарья Павленко, театр «Балет Евгения Панфилова» из Перми, коллектив «Провинциальные танцы» из Екатеринбурга. Также выступит «Каннон Данс» из Санкт-Петербурга и балетная труппа карельского театра.

Всего будет показано восемь спектаклей в постановке восьми разных хореографов, среди которых постановщики из России, Норвегии, Армении и Германии. Билеты уже в продаже.