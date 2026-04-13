Отельеры жалуются, что их душат тарифами на электроэнергию

Текст, фото: Антонина Кябелева

Недавно министру экономического развития Карелии Антону Фокину было направлено коллективное обращение от представителей гостиничного бизнеса Карелии. В нем владельцы отелей, баз отдыха, гостевых домов и глэмпингов сообщили о том, что туристическая отрасль республики фактически оказалась на пороге серьезного кризиса, который уже частично затронул большинство туристических объектов.

Аналогичное обращение представители турбизнеса готовят направить в Госкомитет по ценам и тарифам РК. Главная проблема, с которой столкнулись карельские отельеры, - это резкий рост тарифов на электроэнергию.

«Низкий сезон в Карелии длится восемь месяцев — с октября по май. В этот период туристический поток резко падает, а доходы сводятся к минимуму. При этом климатические условия севера диктуют свои правила: для сохранения номерного фонда, коммуникаций и обеспечения комфорта гостей мы обязаны круглосуточно отапливать и освещать наши объекты.

Электроэнергия становится главной и неконтролируемой статьей расходов на содержание баз отдыха в осенне-зимний период. При текущем уровне тарифов на электроэнергию для юридических лиц поддержание работы объектов гостеприимства в низкий сезон становится глубоко убыточным.

Доходы от редких бронирований не покрывают даже базовых счетов на энергоресурсы. Сложившаяся экономическая реальность ставит нас перед тяжелым выбором: полностью консервировать объекты на 8 месяцев, массово увольняя персонал, либо идти к неминуемому банкротству», - сказано в обращении.

Представители турбизнеса предлагают несколько вариантов спасения отрасли: разработать меры господдержки, компенсировать часть затрат на электроэнергию, внедрить механизм сезонного тарифообразования с понижающими коэффициентами, создать рабочую группу для разработки комплексных мер по предотвращению массовых банкротств в отрасли.

Насколько ситуация в отрасли достигла критической отметки? Об этом мне удалось поговорить с инициатором коллективного обращения гендиректором ООО «Нуозъярви» Анастасией Энгельсон и гендиректором ООО «Карелия парк» Дмитрием Кузнецовым.

База отдыха «Нуозъярви» расположена в селе Крошнозеро Пряжинского района. Это семейный бизнес. База отдыха начала работать осенью 2022 года. Как рассказала Энгельсон, первоначально было три домика, баня, сибирский банный чан. В 2025 году удалось запустить основное здание с гостиницей и рестораном.

«Мы сразу начали работать как юрлицо. Сначала тариф за электроэнергию составлял чуть более 6 рублей. Он постепенно рос, дошел до 8 рублей за киловатт/час.

С 2025 года мы стали платить 11,74 рубля, и счета у нас выросли практически в два раза, если сравнивать с началом нашей работы. Если раньше мы платили в районе 150 тысяч рублей в месяц, то за февраль 2026 года пришел счет на 324 тысячи рублей.

При этом здание гостиницы у нас отапливается сжиженным газом. По сравнению с домиками за гостиницу в феврале я заплатила 120 тысяч рублей. Оборот в феврале этого года у нас был 500 тысяч рублей. Заплатили за электроэнергию и за газ, и у нас почти ничего не осталось. На зарплату персонала я уже брала деньги у супруга. Фонд заработной платы составляет около 400 тысяч рублей в месяц», - рассказала Энгельсон.

То, что удалось заработать за новогодние праздники, пошло на зарплату сотрудников в декабре и январе.

«Эту зиму мы с горем пополам пережили. Если ничего не изменится, то придется консервировать базу с октября по май. Самое страшное даже не в том, что мы в зимний период остановим прием гостей, а в том, что мы потеряем сложившейся коллектив. Понятно, что качество туристических услуг снизится»,

- сказала Анастасия Энгельсон.

Она считает, что главная проблема — это тарифы:

«Нас душат тарифами на электроэнергию».

Энгельсон встречалась с министром экономического развития Антоном Фокиным, который рассказал об опыте Мурманской области, где удалось построить станцию, работающую исключительно на турбизнес области по льготным тарифам. Но понятно, что, если даже в Карелии когда-нибудь и построят что-то подобное, мало, кто до тех времен дотянет при нынешней тарифной политике.

База отдыха «Karjala park» существует с 2014 года. Туристам предлагают широкий ассортимент услуг: рафтинг, рыбалка, катание на снегоходах и квадроциклах, треккинги, походы с хаски, катание на собачьих упряжках и многое другое. По оценке Дмитрия Кузнецова, который тоже подписал обращение в Минэк, после завершения эпидемии коронавируса Карелия испытала всплеск туризма. Это привело появлению новых турбаз, гостиниц, гостевых домов по всей республике.

«Но в последние полтора года идет просадка. С моей точки зрения, влияют несколько факторов. Во-первых, снижается материальный уровень граждан, которые уже не столь активно могут путешествовать. Во-вторых, цены на отдых в Карелии довольно высокие, а качество сервиса и инфраструктура не всегда им соответствует. Тот разрыв, который сложился между ценой и уровнем сервиса, привело к тому, что республика проигрывает конкуренцию с другими регионами. В-третьих, в Карелии практически не создаются новые туристические объекты, которые бы заставляли людей вернуться в республику еще раз. Многие города создают точки привлечения туристов на пустом месте. А у нас в Петрозаводске, кроме набережной и двух музеев, смотреть нечего»,

- считает Дмитрий Кузнецов.

Одновременно с ослаблением интереса к Карелии со стороны путешественников местный турбизнес начал испытывать серьезное экономическое давление со стороны энергетиков. По словам Кузнецова, на встрече предпринимателей в правительстве их «утешили» тем, что осенью тариф на электроэнергию подрастет еще больше. Кузнецов рассказал, что турбаза отапливается сжиженным газом. Но при этом в себестоимости услуг расходы на электроэнергию и отопление составляют порядка 15%. Если бы не сжиженный газ, то расходы перевалили бы за 50%.

«Тарифы на электроэнергию в последние два года стали расти, как на дрожжах»,

- заметил Кузнецов.

Помимо этого, появился туристический сбор, и произошло повышение налога на добавленную стоимость. По словам Дмитрия Кузнецова, в феврале 2026 года выручка сократилась на 45% по сравнению с годом ранее. «И это только начало года. Судя по летним бронированиям, видно, что просадка продолжится».

Дмитрий Кузнецов считает, что если ничего не изменится, то придется уходить в сезонный бизнес, то есть закрываться на низкий сезон. Это неминуемо приведет к снижению качества предоставляемых услуг, так как каждый раз придется нанимать на работу временных сотрудников. Правда, собак в неоплачиваемый отпуск не отправишь, их в любом случае придется содержать.

Кузнецов рассказал, что в России восемнадцать регионов включились в реализацию проекта по легализации гостевых домов. Карелии в этом списке нет. Главное преимущество проекта заключается в том, что для официально зарегистрированных гостевых домов предусмотрен некоммерческий тариф на электроэнергию.

«Другими словами, когда власть пытается всерьез поддержать тот бизнес, который определен в качестве приоритетного, то решения всегда находятся. В Карелии ограничиваются точечной поддержкой какого-то конкретного предпринимателя. Но изменить ситуацию в отрасли подобным способом невозможно»,

- сказал Кузнецов.

Пока будущее представляется Дмитрию Кузнецову в мрачных тонах. По его прогнозам, существующая тарифная политика приведет к банкротству мелкого бизнеса, который в лучшем случае скупят крупные московские и питерские компании.

Данные, предоставленным аналитиками Seldon.Basis, подтверждают, что карельский турбизнес переживает не самые лучшие времена. В 2025 году ООО «Нуозъярви» сработало с убытком в 664 тысячи рублей, а ООО «Карелия парк» хоть и получило прибыть в прошлом году, но она уменьшилась за год на 800 тысяч рублей, или на 23 процента.