В Петрозаводске изменится расписание движения троллейбусов

Троллейбусы в карельской столице перейдут на летнее расписание

Фото: «Петрозаводск говорит»

С 1 июня вводится летнее расписание движения троллейбусов. Время прибытия троллейбусов к остановкам изменится, сообщили в паблике ПМУП «Городской транспорт».

В первые дни горожанам рекомендовали приходить к остановкам на несколько минут раньше, чтобы привыкнуть к новому графику, а также пользоваться приложениями для отслеживания транспорта «Умный транспорт» и «Яндекс.Карты».

Сообщается, что полную информацию о времени отправления троллейбусов с конечных станций можно найти на сайте городского предприятия.