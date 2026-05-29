Сотрудники суда высадили кусты сирени в Карелии

В Сегежском округе в память о победе в Великой Отечественной войне высадили кусты сирени

Сотрудники Сегежского городского суда Карелии высадили кусты сирени, сообщили в пресс-службе судов республики.

Представители системы правосудия присоединились к всероссийской акции «Сирень Победы» (0+), которая проводится в нашей стране с 2011 года.

Отмечается, что цветы сирени давно уже утвердились как один из символов Дня Победы в Великой Отечественной войне.

«Именно ветками цветущей сирени встречали в мае 1945 года советских воинов, прошедших эту страшную войну и возвращавшихся с фронта с победой»,

— говорится в сообщении.

Несколькими днями ранее сотрудники Олонецкого городского суда высадили кусты сортовой сирени.