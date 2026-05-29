Мошенники отработали новую схему обмана на жительнице Карелии

Аферисты обманули жительницу Петрозаводска под предлогом замены корреспондентского счета

Фото создано с помощью Алиса AI

В полицию Петрозаводска обратилась 69-летняя жительница города, ставшая жертвой одной из новых схем киберпреступников, сообщили в МВД по РК.

По данным источника, пенсионерке в мессенджере пришло сообщение от «председателя» с предложением вступить в домовой чат. Женщина перешла по ссылке и стала его участницей, но для подтверждения личности потребовалось указать в общей переписке некоторые данные. Указав их, потерпевшая почти сразу узнала, что её личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан.

После этого петрозаводчанке стали звонить «сотрудники» службы поддержки «Госуслуг», Росфинмониторинга и ФСБ, убеждая, что злоумышленники оформили доверенность на преступника и, чтобы не оказаться соучастницей, женщине необходимо поменять корреспондентский счет.

Пенсионерка сначала обналичила накопления в банке, затем сделала переводы по QR-коду на неизвестный счет.

Ущерб составил 190 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.