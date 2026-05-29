Незаконная заготовка ягеля в Карелии нанесла ущерб в миллион рублей

В Пряжинском районе лесники выявили факт нарушения лесной подстилки неизвестными

Жители поселка Матросы стали свидетелями незаконной заготовки ягеля в лесном фонде.

«По словам очевидцев, они заметили подозрительную активность в лесу, неподалеку от жилых домов: мужчины вырезали ягель пластами и грузили его в ящики, а затем – в машины. В первый раз местная жительница смогла прогнать заготовителей, однако уже на следующий день заготовка возобновилась. Люди сфотографировали номера автомобилей и передали информацию в Пряжинское лесничество», — сообщает сообщество Пряжинского центрального лесничества.

Представители лесной охраны выехали на место происшествия и оценили масштабы нарушения. Ущерб за уничтожение лесной подстилки на площади 171 кв. м составил более одного миллиона рублей.

Лесники отметили, что ягель (его еще называют олений мох) – лишайник, который состоит из симбиоза гриба и сине-зеленых водорослей. Он поддерживает водный и тепловой режимы леса. В силу своей низкой теплопроводности и высокой влагоемкости он защищает почву от ветровой и водной эрозии. Растет ягель крайне медленно – в среднем от 1-3 мм в год. Восстановление поврежденного участка леса может занять десятилетия.

Материалы дела переданы в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер в соответствии с действующим законодательством.