На севере Карелии в субботу воздух прогреется до 19 градусов

Сегодня, 30 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер днем северный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днём +8…+10°С. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер днем северный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днём +8…+13°С, местами на севере — до +19°С.
По прогнозу Федеральной метеослужбы, в Калевале днём +19°C.
В Кеми днём +10°C.
В Кондопоге днём +11°C.
В Медвежьегорске днём +10°C.
В Олонце днём +11°C.
В Пудоже днём +13°C.
В Сегеже днём +9°C.
В Сортавале днём +11°C.
В Суоярви днём +11°C.