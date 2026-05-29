На севере Карелии в субботу воздух прогреется до 19 градусов

Прогноз погоды на субботу, 30 мая

Сегодня, 30 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днем ожидается небольшой дождь. Ветер днем северный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днём +8…+10°С. Атмосферное давление будет мало меняться.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер днем северный, северо-восточный, умеренный. Температура воздуха днём +8…+13°С, местами на севере — до +19°С.

По прогнозу Федеральной метеослужбы, в Калевале днём +19°C.

В Кеми днём +10°C.

В Кондопоге днём +11°C.

В Медвежьегорске днём +10°C.

В Олонце днём +11°C.

В Пудоже днём +13°C.

В Сегеже днём +9°C.

В Сортавале днём +11°C.

В Суоярви днём +11°C.