Фабрику культовых детских сапог закроют в Финляндии

Бренд Kuoma закрывает фабрику из-за утраты российского рынка

Финская компания Kuomiokoski Oy, производящая практичную зимнюю обувь под брендом Kuoma, закрывает фабрику в Куомиокоски, работавшую с 1930 года, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Yle.

Компания потеряла треть оборота из-за утраты российского рынка. В прошлом году компания понесла убытки в размере более 1 млн евро. В настоящее время значительная часть обуви бренда производится не в Финляндии, как написано на этикетках, а в Латвии и Азии.

«Финские у них — только подошва и стелька»,

— говорится в материале.

Компания закрывает производство на своём заводе в Куомиокоски и переносит его на фабрику в Мянтюхарью, где отливает полиуретановые подошвы — отличительную особенность своих моделей. Завод в Куомиокоски, действовавшую с 1930 года, компания оставит в резерве.