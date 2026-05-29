В Петрозаводске «Метеор» врезался в причал

В столице Карелии началась проверка после происшествия с теплоходом

Карельская транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с пассажирским теплоходом в Карелии, сообщили в паблике Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, 29 мая около 16:15 при швартовке в Петрозаводске пассажирский теплоход «Метеор-068» врезался в причал. Среди пассажиров пострадавших нет, они были благополучно высажены на берег. Разлива нефтепродуктов не произошло.

После происшествия теплоход отшвартован к месту постоянной стоянки.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.