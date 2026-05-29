В карельском поселке и деревне произошли пожары

Пожарные боролись с огнем в Пиндушах и Сяндебе

За прошедшие сутки пожарные Карелии привлекались для борьбы с огнем в поселке Пиндуши и деревне Сяндеба, сообщили в МЧС по РК.

В первом случае горело неэксплуатируемое строение на улице Гагарина. В результате оно получило значительные повреждения. На месте работали шесть специалистов и две единицы техники.

Еще один пожар произошел в хозпостройке в деревне Сяндеба. Огнем повреждены кровля и наружная стена на общей площади 4 квадратных метра. На месте работали семь специалистов и три единицы техники.