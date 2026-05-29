Суд в Карелии оштрафовал сетевую компанию

Сетевая компания компенсирует моральный вред владелице участка в Сортавальском округе

Суд в Сортавале удовлетворил требования об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскании неустойки и компенсации морального вреда с «Прионежской сетевой компании», сообщили в паблике инстанции.

По данным источника, собственница земельного участка заключила договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заплатила компании 42 560 рублей, но в течение обозначенного в документе срока присоединения не произошло. Досудебная претензия женщины осталась без удовлетворения.

Суд обязал «Прионежскую сетевую компанию» в течение 30 дней подключить к электрическим сетям участок, выплатить его владелице неустойку в размере 38 836 рублей, компенсировать моральный вред в размере 5 тысяч рублей, оплатить штраф в размере 21 918 рублей, возместить судебные издержки в размере 1 165 рублей 85 копеек и государственную пошлину 7 000 рублей.

Решение суда в настоящее время не вступило в законную силу.