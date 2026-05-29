В последний день мая в Карелии существенных осадков не ожидается

Синоптики дали прогноз на 31 мая

В воскресенье, 31 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный, умеренный. Температура воздуха ночью +3…+5°С, днём +14…+16°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный, умеренный. Температура воздуха ночью +1…+6°С, днём +12…+17°С.

По прогнозу Федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +5°C, днём +13°C.

В Кеми ночью +3°C, днём +10°C.

В Кондопоге ночью +7°C, днём +16°C.

В Медвежьегорске ночью +6°C, днём +13°C.

В Олонце ночью +6°C, днём +16°C.

В Пудоже ночью +7°C, днём +17°C.

В Сегеже ночью +5°C, днём +12°C.

В Сортавале ночью +8°C, днём +15°C.

В Суоярви ночью +6°C, днём +16°C.