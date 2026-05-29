Сидячие вагоны добавят в поезда из Карелии в Москву и Петербург

Билеты в сидячие вагоны уже поступили в продажу

Жалобы жителей Лахденпохского, Сортавальского и Суоярвского округов на высокую стоимость билетов в купе при поездках на небольшие расстояния были услышаны. Теперь пассажирам доступны сидячие вагоны, сообщили в паблике администрации Суоярвского округа.

По данным источника, с июля в составы поездов «Петрозаводск — Москва» и «Петрозаводск — Санкт-Петербург» добавят сидячие вагоны. Речь идет о поездах № 159/160, которые идут через Суоярви, Сортавалу и Выборг, а также № 221/222 «Петрозаводск — Санкт-Петербург».

Сообщается, что билеты уже поступили в продажу.