Товары карельских производителей экспортируют в 80 стран мира

Основной покупатель карельских товаров – Китай

фото: Петрозаводск говорит

Несмотря на санкции, карельскому правительству удается повышать инвестиционную привлекательность Карелии. За последние пять лет зафиксирована положительная динамика, которую удается сохранять. Рост инвестиций составил 16 процентов – это 107 млрд рублей. За 2025 год – прирост 4 млрд рублей.В республике зарегистрировано 84 тысячи субъектов малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые, доход от их деятельности составил 27 млрд рублей. В 2025 году, отметил министр экономического развития Карелии Антон Фокин, вступили в силу новые меры господдержки для местного бизнеса. В том числе речь идет о поддержке компаний, которые работают на экспорт.

В прошлом году 26 бизнесменов заключили 52 экспортных контракта в Карелии.Сейчас карельская продукция продается в 80 странах мира. Самый крупный покупатель – это Китай. Но продолжается работа с Египтом, Индией, Турцией, Белоруссией.

В проекте от «Первого лица» руководитель карельского отделения «Опоры России» Анна Позднякова рассказала о работе объединения, которое помогает бизнесменам всей страны решать острые, актуальные вопросы. В конце прошлого года были внесены изменения в налоговый кодекс. В этой работе участвовала и «Опора России». Им удалось повысить порок НДС с 10 млн рублей – это первоначальная редакция до 20 млн. Но уже первый квартал 2026 года показал на практике, что эту работу нельзя останавливать.