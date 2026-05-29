30 мая 2026
Происшествия

Вандалы порезвились на детской площадке в карельском поселке

Юных жителей Эссойлы вандалы лишили качелей
Фото создано с помощью Алиса AI

На одной из детских площадок в Эссойле Олонецкого района неизвестные сломали качели, сообщили в паблике администрации Эссойльского сельского поселения.

Отмечается, что качели ломали целенаправленно около недели назад.

«Какая пустота должна быть в головах и душах тех, кто так варварски поступил… Гораздо полезнее было бы пойти и помочь расколоть дрова или огород вспахать тому, кто в этом нуждается — похоже, силы на это есть», 

— говорится в публикации.

Сообщается, что заявление в полицию администрация уже отправила, а также ищет свидетелей произошедшего акта вандализма.

По данным источника, площадка была установлена по программе местных инициатив, в том числе с привлечением денег местных жителей.

