Юная россиянка погладила кота и оказалась на операционном столе

Пятилетняя девочка из Барнаула оказалась на операционном столе после того, как решила погладить кота в подъезде, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным источника, кот испугался ребенка и впился клыками в ее руку. Дома девочке обработали рану, но ребенку становилось хуже: кисть опухла, температура поднялась до 39,5.
В травмпункте малышке сделали прививку от бешенства, но отек не спадал. Родители отвезли девочку в больницу, где ей диагностировали гнойное воспаление левой кисти, затем удалили гной и поставили дренаж.
Сообщается, что ребенок, несмотря на негативный опыт, по-прежнему пытается погладить котов и других животных.