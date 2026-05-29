Юная россиянка погладила кота и оказалась на операционном столе

Любовь к животным обернулась для девочки из Барнаула операцией

Фото создано с помощью Алиса AI

Пятилетняя девочка из Барнаула оказалась на операционном столе после того, как решила погладить кота в подъезде, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, кот испугался ребенка и впился клыками в ее руку. Дома девочке обработали рану, но ребенку становилось хуже: кисть опухла, температура поднялась до 39,5.

В травмпункте малышке сделали прививку от бешенства, но отек не спадал. Родители отвезли девочку в больницу, где ей диагностировали гнойное воспаление левой кисти, затем удалили гной и поставили дренаж.

Сообщается, что ребенок, несмотря на негативный опыт, по-прежнему пытается погладить котов и других животных.