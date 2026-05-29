Русскоязычный дебошир сорвал рейс американской авиакомпании

Самолет совершил экстренную посадку из-за русскоязычного дебошира

Самолет авиакомпании United Airlines со 147 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в американском штате Висконсин из-за дебошира, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, еще перед взлетом пассажир начал буянить: отказывался занимать свое место и что-то громко кричал на русском языке. Самолет все же вылетел, но спустя примерно полчаса этот же человек вскочил с места и, по словам свидетелей, попытался проникнуть в кабину пилотов.

Нарушителя спокойствия скрутили сотрудники ФБР, оказавшиеся на борту. Они надели на мужчину наручники и удерживали его вплоть до вынужденной посадки. После приземления нарушителя арестовали.