 Перейти к основному содержанию
30 мая 2026
Есть новости? Звоните:
53-13-13
Мы в соцсетях:

Мир

348

Русскоязычный дебошир сорвал рейс американской авиакомпании

Самолет совершил экстренную посадку из-за русскоязычного дебошира
Салон самолета
Фото: «Петрозаводск говорит»

Самолет авиакомпании United Airlines со 147 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в американском штате Висконсин из-за дебошира, сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, еще перед взлетом пассажир начал буянить: отказывался занимать свое место и что-то громко кричал на русском языке. Самолет все же вылетел, но спустя примерно полчаса этот же человек вскочил с места и, по словам свидетелей, попытался проникнуть в кабину пилотов. 

Нарушителя спокойствия скрутили сотрудники ФБР, оказавшиеся на борту. Они надели на мужчину наручники и удерживали его вплоть до вынужденной посадки. После приземления нарушителя арестовали.

Метки