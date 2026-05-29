На севере Карелии попытаются сохранить поликлинику

Чиновники в Кеми попытаются сохранить медицинское обслуживание населения

После публикации о массовом сокращении и увольнении медиков в железнодорожной поликлинике в Кеми администрация округа сообщила о созыве внеочередного заседания. Оно запланировано на 8 июня.

Сообщается, что к участию в мероприятии приглашен главный врач учреждения Евгений Фомин.

«Понимаем всю серьезность ситуации и ее возможное влияние на медицинское обслуживание жителей нашего округа. Администрация округа и окружной Совет приложат все усилия для поиска конструктивных решений», — говорится в сообщении.

Реакция жителей города не заставила себя ждать: они активно высказывают мнение о готовящемся заседании и ситуации в целом.

«Перед тем как разговаривать с главврачом Фоминым Е.А., надо встретиться с коллективом поликлиники. А то он наговорит, как всё хорошо»,

— написал один из комментаторов.

Другая жительница округа отметила, что «складывается устойчивое впечатление, что все излагаемые проблемы создаются искусственно для того, чтобы ликвидировать железнодорожную поликлинику на ст. Кемь и заставить железнодорожников (у нас большой железнодорожный узел) и пенсионеров перейти в городскую ЦРБ, где на данный момент так же складывается ситуация не лучшим образом».

Еще один местный житель высказался жестко: «Фомин не держит слово, ведет поликлинику Кеми в пропасть»