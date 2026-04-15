Гуси прилетели на поля Карелии

Олонецкий район вновь гусиная столица. Гуси уже прилетели. На полях птицы отдыхают и набираются сил, чтобы лететь дальше на север. Там они строят гнезда и выводят птенцов.

В этом году из-за теплой весны гуси прилетели на две недели раньше. Поля, где отдыхают перелетные гуси, это зона покоя. Охота здесь запрещена.

Ранее карельские орнитологи озвучили тревожную тенденцию. Крупнейшая в регионе весенняя стоянка гусей и казарок под Олонцом стремительно теряет птиц.

Корма для птиц стало больше. Но птиц пугает человек. Раньше гуси ночевали на труднодоступных болотах, с появлением легких вездеходов угодья стали местом массовой охоты. Птицы лишились спокойных ночевок и вынуждены раньше времени покидать место стоянки и искать другое.

Ученые считают, что необходимо устанавливать особый режим охраны птиц на территории «Зоны покоя дичи» во время массовых скоплений гусей и казарок. Людям нужно запретить заезжать на эти территории на личном транспорте или средствах индивидуальной мобильности, выгуливать собак и гулять пешеходам.