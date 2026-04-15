Работников на зарплату до 170 тысяч рублей ищут в Карелии

В Карелии предлагают работу с зарплатой от 40 тысяч рублей до 170 тысяч.

В частности костомукшскому электромеханическому предприятию нужен слесарь-ремонтник на зарплату до 170 тысяч рублей, в филиал «Россетти Северо-запад» требуется мастер на зарплату от 107 тысяч до 123 тысяч, в «Сунский карьер» нужен энергетик на зарплату от 100 тысяч рублей до 150 тысяч, в лесопромышленную холдинговую компанию

«Кареллеспром» требуется водитель грузовика на зарплату 130-140 тысяч рублей. Предложения о работе озвучат 17 апреля в кадровых центрах республики на ярмарке вакансий. 115 работодателей ждут новые кадры. На ярмарке будут работодатели и из Петрозаводска. Специалисты нужны на заводы, строительную организацию, коммунальные и энергетические службы и другие организации.