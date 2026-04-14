За 40 лет детское учреждение в Пряже окончили более 2000 ребятишек

Текст: Алина Гапеева

Фото: Алина Гапеева и сообщество МКДУ детский сад «Радуга», пос Пряжа

«Мы попали в рай»

Если вы хотите узнать что-либо о детском саде «Радуга» в Пряже, то можете смело обращаться к Галине Дмитриевне Ярцевой, старейшему сотруднику этого детского учреждения. Она помнит времена, когда ясли, позднее ставшие частью детского объединения, располагались в старом деревянном здании: «Печное отопление, вода из колонки, туалеты с дыркой в полу... Помню, как посуду мыли в тазиках», – делится она.

Новое здание было построено в 1986 году на средства коммунистических субботников, о чем напоминает каменная табличка на фасаде. Открыли его в том же 1986 году, 7 апреля.

— Новый детсад стал для детей и работников настоящим раем, — говорит Галина Дмитриевна.

Вот в этом раю она и продолжает работать старшей медицинской сестрой, а вообще, ее медицинский стаж составляет впечатляющие 58 лет.

Работы хватает. В светлом кабинете старшей медсестры на столе разложены документы, она, как и всегда, неустанно заботится о здоровье ребятишек: составляет сбалансированное меню, следит за соблюдением санитарно-гигиенических норм, поддерживает порядок. И по привычке, в целях экономии, часто выключает свет в пустых помещениях, приговаривая: «Экономика должна быть экономной». Галина Дмитриевна из того поколения, которому до всего есть дело.

Сегодня «Радуга» – это большой и современный детский сад, объединяющий девять возрастных групп, расположенных в двух зданиях на улице М. Мелентьевой и Петрозаводской. Здесь с радостью ждут малышей, начиная с годика.

«В нашей работе мы уделяем внимание не только деткам, но и их родителям. Особенно важно найти подход к маме, которая впервые приводит своего кроху в детский сад и очень волнуется. Прежде всего нам нужно успокоить родителей, ведь ребятишки чувствуют их беспокойство»,

— отмечает старший воспитатель Елена Владимировна Соколова, тридцать лет проработавшая с детьми.

В объединении созданы все условия для гармоничного развития деток: работают четыре комбинированные группы, четыре группы общеразвивающей направленности и одна компенсирующая. Дети получают разнообразные знания и вырабатывают навыки: занимаются физкультурой, музыкой, рисованием, изучают карельский язык, слушают сказки на родном языке и готовят концерты для родителей.

Наблюдать за маленькими непоседами – настоящее приключение. Они постоянно находятся в движении — воспитателю просто необходима пара дополнительных глаз, рук и ног. Удивительно, как взрослые умеют понимать детей, когда те еще не могут выразить свои мысли словами. Малыши – настоящие мастера жестов, и часто именно движениями они показывают, что хотят сказать.

Особенные, значит отогретые

В саду есть и «особенные» группы — для детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них в компенсирующей группе создается особая теплая атмосфера поддержки. Сюда приходят ребятишки, которым требуются повышенный уход и постоянный контроль. Для таких малышей каждый шаг — это большое достижение. Помимо общих занятий, таких как гимнастика и рисование, большое значение имеют индивидуальный подход… и терпение педагогов. Развитие у этих детей идет медленнее, чем у их сверстников, поэтому воспитатели вкладывают в работу с ними максимум сил и внимания. Как утверждает руководитель детского учреждения Анастасия Сергеевна Хлямина, выкладываются педагоги на 200 процентов!

И все усилия оправданны, когда ребенок достигает важных для него целей: учится есть ложкой, самостоятельно садится на горшок, одевается... Эти достижение — маленькая победа, которая вдохновляет и детей, и взрослых продолжать работать и верить в возможности каждого ребенка. Тепло и любовь творят чудеса.

Большой мир детского сада

Будущие первоклассники «Радуги» уже вовсю готовятся к школе. Они не только осваивают математику, геометрию и географию, но и уверенно работают на компьютере. Им интересно абсолютно все. Эти любознательные дошколята активно участвуют в конкурсах, причем не только районных, но и всероссийских. Конечно, бывают моменты, когда малыш может загрустить и замкнуться. Но благодаря индивидуальному подходу воспитателей, ребенок быстро возвращается к играм и занятиям.

В детском саду «Радуга» работают настоящие таланты. Они активно участвуют в профессиональных конкурсах, доказывая высокий уровень мастерства. Вот, например, в середине марта состоялся районный этап республиканского конкурса «Воспитатель года Карелии — 2026». Екатерина Анатольевна Житкова блестяще справилась со всеми испытаниями и заняла почетное второе место.

Но таланты педагогов проявляются не только в работе с детьми. Несколько лет назад при дошкольном учреждении был создан танцевальный коллектив «Девчата.Ru», в состав которого вошли работники детсада. Руководит танцующими педагогами экс-заведующая Елена Михайловна Авдеева, которая много лет посвятила детям. Сейчас энергичные и талантливые девушки находят время для занятий танцами и регулярно выступают с концертами в населенных пунктах Пряжинского района. Зрители всегда с нетерпением ждут их выступлений.

Детский сад в Пряже – это большой мир, где каждый уголок пропитан теплом и заботой. И за всем этим стоит огромная команда из 63 человек. Тут и директор Анастасия Сергеевна Хлямова, которая все держит под контролем, и знающий и внимательный медицинский работник, и логопеды, которые помогают деткам правильно говорить, и педагоги с воспитателями, которые учат, играют и обнимают... А еще повара – это же они колдуют над кашей и обедами, аромат которых разносится по всему садику. А чтобы вокруг всегда было чисто и красиво, трудятся дворники и слесари, поддерживая порядок и уют как внутри здания, так и снаружи.

Сколько же в этих стенах расцвело детских улыбок! За 40 лет детский сад выпустил 2000 ребят, и каждого здесь помнят и любят. Есть среди них знаменитые артисты, первые лица Пряжинского района, те, кто учит детей, честно работает на производстве и служат в армии...

«Мы помним каждого из них, гордимся ими. Благодарим всех, кто на протяжении этих 40 лет вкладывал душу в развитие «Радуги», а также родителей, которые доверили нам самое дорогое – своих детей»,

— признаются работники детского сада.

В «Радуге» знают секрет работы с малышами. Он простой и давно известный: надо любить детей. Как утверждали люди в стародавние времена, ребята и телята растут от ухода.