Отказ в официальном трудоустройстве обошелся директору в полмиллиона

В Петрозаводске работодатель не хотел трудоустраивать официально сотрудника и поплатился.

При трудоустройстве на должность укладчика-упаковщика камня мужчине предложили пройти стажировку без оформления трудового договора. Работник просил не раз об официальном оформлении трудовых отношений, но работодатель отказывался. Деньги платили за смену каждый день.

В какой-то момент, когда рабочий пилил доски на станке, он получил травму, потребовалась операция. В итоге мужчина остался без дохода и официального пособия по нетрудоспособности, сообщается в паблике карельских судебных приставов.

Трудовой спор между работником и работодателем рассмотрели в суде. Судья заключил, что несчастный случай был связан с трудовой деятельностью. Работодателя обязали внести запись в трудовую книжку работника и выплатить ему компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей. Приставы проследили за тем, чтобы работнику выплатили деньги и внесли запись в трудовую.