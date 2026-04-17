ВТБ закупит медицинское оборудование для детских больниц в 16 регионах

ВТБ в рамках благотворительной программы «Мир без слез» закупит медицинское оборудование для 17 детских больниц в 16 регионах России. Также банк организует для детей серию интерактивных постановок на тему финансовой грамотности.

За прошлый год мы приобрели более 35 медицинских устройств, которые помогли вылечить или провести диагностику более чем миллиона детей. На фоне быстрого развития технологий больницы довольно часто нуждаются в новых медицинских системах, поэтому в рамках программы «Мир без слез» мы создаем для них возможность быстрой закупки важных аппаратов. Это ускоряет диагностику и лечение детей и повышает качество медицинских услуг в регионе,

– прокомментировала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.

В 2026 году помощь будет предоставлена 17 больницам из 16 регионов: Большой Камень (Приморский край), Заречный (Свердловская область), Зеленогорск (Красноярский край), Казань, Калининград, Каменск-Шахтинск (Ростовская область), Кострома, Краснодар, Москва, Петрозаводск, Рязань, Саров (Нижегородская область), Санкт-Петербург, Смоленск, Усолье-Сибирское (Иркутская область), Шиханы (Саратовская область). В них планируется поставить более 125 единиц оборудования.

Медицинское сотрудничество с больницами-участниками программы «Мир без слез» дополнит культурная программа. ВТБ проведет в клиниках серию игровых спектаклей на тему финансовой грамотности. Героями для детей станут персонажи программы «Спокойной ночи, малыши!» вместе с амбассадором ВТБ по финансовой грамотности Айтишей.