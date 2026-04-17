17 апреля 2026, 16:08
Чиновники и коммунальщики взялись «победить» лужу
За железнодорожным переездом на улице Новосулажгорская постоянно появлялась лужа
фото стопкадр
Петрозаводчане годами жаловались на скопление воды в районе пешеходного перехода на Новосулажгорской. Лужа растекалась до колоссальных размеров, обойти ее было весьма непросто. Лужа-море мешала не только пешеходам, но и водителям.
Этой весной коммунальные службы и мэрия взялись решить проблему. Для этого рабочие меняют дренажную трубу. Все работы обещают завершить в ближайшее время. Об этом сообщил представитель администрации Петрозаводска Михаил Ершов.
Проверить «работоспособность» новой приемной трубы петрозаводчане смогут после ближайшего серьезного дождя.