Не менее 500 домов планируют подключить к природному газу в 2026 году

В рамках программы продолжается строительство нескольких магистральных и распределительных газопроводов в разных районах региона.

В Лахденпохском районе ведётся монтаж ГРС Ихала, от которой строится газопровод-отвод для газификации Лахденпохского и Сортавальского районов. Плановый срок ввода объекта в эксплуатацию — 2028 год. В Пудожском районе работы по строительству газопроводов и установке ГРС находятся в завершающей стадии.

Мы синхронизировали мероприятия с Газпромом – наше государственное предприятия «КарелКоммунЭнерго» получило кредит для проектирования и строительства 5 котельных на природном газе. Рассчитываем завершить процесс перевода котельных на природный газ уже в 2027 году,

– сообщил Глава Карелии.

В южной части Петрозаводска завершается строительство связки между распределительными пунктами ГРС Южная и ГРС Северная. Работы планируется завершить до конца года; это создаст условия для подключения новых объектов, в том числе судостроительного завода, второй площадки ОТЗ, жилых домов в районе Сайнаволок и в урочище Лососинное.

Параллельно в регионе продолжается реализация Президентской программы социальной газификации (догазификации).

В 2025 году в Карелии подключили рекордные 495 домов. Построили сети в Соломенном, Старой Кукковке, ТИЗ «Усадьба» — там только за первые две недели подключились более 20 домов. У нас общая с «Газпромом» задача на текущий год: продолжить догазификацию и подключить не менее 500 домовладений,

– отметил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии также обратил внимание на необходимость приведения территорий в порядок после работ по газификации.

Прошу АО «Газпром Газораспределение Петрозаводск» принять меры по исправлению ситуации в микрорайонах Соломенное, Перевалка, Старая Кукковка, где не полностью восстановлена дорожная инфраструктура,

- подчеркнул Глава региона.

В 2026 году начнётся строительство газопровода до деревни Бесовец длиной 4,1 км. Подключение запланировано на 2027 год.