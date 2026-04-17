«Гектар в Арктике»: 2025 год стал рекордным по оформленным участкам

Карелия - вторая по числу «гектаров в Арктике», при этом её доля от всей арктической территории страны составляет около 1%.

Итоги 2025 года по программе «Гектар в Арктике» в Карелии показали рекордный спрос: приняли почти 4 000 положительных решений, более 3 000 человек, причем не только жителей нашего региона, получили участки общей площадью около 2,5 тыс. гектаров. Благодаря реализации инициативы Главы Карелии дополнительно к программе включили 667 га вне лесного фонда в Беломорском, Кемском, Сегежском округах и в Калевальском и Лоухском районах. В результате прошедший год стал самым продуктивным с момента начала реализации арктической программы: выдано 1 578 положительных решений и заключено 901 договор безвозмездного пользования.

В ближайших планах — расширить действие программы на Суоярвский и Медвежьегорский округа, Муезерский и Пудожский районы. Ожидается, что это принесёт долгосрочный экономический и социальный эффект.

Глава Карелии отметил рост интереса к программе - «Гектар» становится важным элементом устойчивой модели развития территорий.

Растет число участков, оформляемых в собственность и аренду. Люди приходят в программу с понятными целями: построить дом, заняться хозяйством, туризмом, открыть свое дело. Заметно это и по программе «Арктическая ипотека» – уже выдано 774 займа на 2,7 млрд рублей. Интерес растет с каждым годом,

– подчеркнул Артур Парфенчиков.

Анализ заявленных целей использования участков показывает структуру интересов граждан: 49% земель планируется под индивидуальное жилищное строительство, 32% – для ведения личного подсобного хозяйства, 21% – для развития туристической деятельности.

За первый квартал 2026 года принято 382 положительных решения и заключено 301 договор безвозмездного пользования; в работе остаётся 753 заявления, что даёт устойчивый задел на год.