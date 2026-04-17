17 апреля 2026, 16:35
Дома и сараи полыхают под Петрозаводском
В Орзеге два десятка пожарных борются с огнем
Днем на станции Орзега в Прионежском районе вспыхнули дома и постройки. С огнем борются более 20 пожарных.
На улице Гористая 17 апреля загорелись два дома и две хозяйственные постройки. Пожарные борются с возгоранием. В ликвидации задействованы девять единиц техники и 26 человек. О пострадавших официально информации не поступало.
Судя по фотографиям МЧС, от домов мало что осталось.