Дома и сараи полыхают под Петрозаводском

Днем на станции Орзега в Прионежском районе вспыхнули дома и постройки. С огнем борются более 20 пожарных.

На улице Гористая 17 апреля загорелись два дома и две хозяйственные постройки. Пожарные борются с возгоранием. В ликвидации задействованы девять единиц техники и 26 человек. О пострадавших официально информации не поступало.

Судя по фотографиям МЧС, от домов мало что осталось.