17 апреля 2026, 16:35
Происшествия

Дома и сараи полыхают под Петрозаводском

В Орзеге два десятка пожарных борются с огнем
фото МЧС РК

Днем на станции Орзега в Прионежском районе вспыхнули дома и постройки. С огнем борются более 20 пожарных.

На улице Гористая 17 апреля загорелись два дома и две хозяйственные постройки. Пожарные борются с возгоранием. В ликвидации задействованы девять единиц техники и 26 человек. О пострадавших официально информации не поступало.

Судя по фотографиям МЧС, от домов мало что осталось.

