Лесная малина в Карелии расцвела раньше срока

Первые цветы вкусной и полезной лесной ягоды уже радуют глаз

Фото: ПТЗ говорит

Любители лесных прогулок и ценители даров природы в Карелии уже могут наслаждаться первыми признаками приближающегося ягодного сезона.

Лесная малина, одно из самых желанных лакомств, в этом году решила порадовать нас своим цветением в самом начале июня.

«Ветки лесной малины усыпаны цветами. В этом году ягодные кусты зацвели немного раньше обычного»,

– делятся впечатлениями те, кто уже успел прогуляться по лесным тропам.

Такое раннее цветение малины, как отмечают специалисты, можно считать своего рода аномалией. Обычно в Карелии малина начинает раскрывать свои нежные цветы во второй или третьей декаде июня. Однако, как известно, природа не всегда следует строгим графикам. Сроки цветения ягод напрямую зависят от погодных условий. Теплая весна и раннее начало лета, как в этом году, способствуют ускорению всех природных процессов, включая созревание и цветение. И наоборот, прохладное и дождливое лето может существенно замедлить этот процесс.

Тем не менее, несмотря на раннее цветение, есть все основания полагать, что лесные ягоды в этом году дадут обильный урожай. Так что запасаемся терпением и предвкушаем сладкие моменты сбора и наслаждения ароматной карельской малиной!