В Петрозаводске оштрафовали водителя после падения из машины ребенка

Трехлетний ребенок на ходу выпал из иномарки на Невского в Петрозаводске

фото пресс-службы ГАИ

Петрозаводские полицейские нашли водителя, из машины которого на ходу выпал ребенок. Как мы писали ранее, инцидент произошел утром 9 июня на Невского и попал в объектив камеры наблюдения.

Сегодня в Госавтоинспекции сообщили, что в ходе расследования водителя автомобиля «Киа Оптима» установили, его привлекли к административной ответственности. Нарушителем оказался мужчина 1994 года рождения. Он нарушил правила перевозки детей – маленький пассажир не был пристегнут. Хотя трехлетний мальчуган и выпал из автомобиля во время движения, травм он не получил.

За нарушение правил перевозки детей водителя привлекли к административной ответственности. Штраф за нарушение составляет пять тысяч рублей. Также полицейские сообщат коллегам из подразделения по делам несовершеннолетних, чтобы они проверили родителей малыша.