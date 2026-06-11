Карельские леса наполнились нежным благоуханием

Ландыши вступили в пору своего буйного цветения

фото «Петрозаводск говорит»

Тонкий, ни с чем не сравнимый аромат ландышей разносится по всей округе, напоминая о нежности и любви.

«Их аромат так разнообразен: от нежного и ненавязчивого до хрустального и терпкого. Каждый цветок – своя история запаха»,

— пишет наша читательница.

Эти изящные колокольчики, несмотря на свою хрупкость, обладают сильным, но коварным ядом, поэтому пробовать их на вкус категорически не рекомендуется.

В России существует даже особый день, посвященный этому прекрасному цветку – День ландыша, который отмечается 19 мая.

Важно отметить, что, по последним данным на июнь 2026 года, ландыш майский не числится в Красной книге Карелии. Тем не менее специалисты настоятельно призывают воздержаться от сбора этих цветов. Помимо их токсичности, массовый сбор наносит ущерб популяции ландышей, сокращая их численность и повреждая корневую систему, что затрудняет дальнейшее размножение.

Также в регионе раньше времени расцвела малина в лесу.