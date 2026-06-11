«Бьет рекорды»: фестиваль «Воздух Карелии» стартовал в Песках

Гостей музыкального приключения встречают улыбчивые волонтеры и вежливые охранники

фото «Петрозаводск говорит»/ Ольга Шаталова

Фестиваль «Воздух Карелии» (0+) официально стартовал в Песках. Делимся первыми впечатлениями.

На входе гостей встречают волонтеры в зеленых футболках, все улыбаются. Очередь на входе есть, но не большая. Служба безопасности досматривает вещи.

Охранники вежливые, посетители терпеливые. Родителям, которые пришли с детьми, дополнительно предлагают зарегистрировать рок-малышей на случай, если кто-то потеряется, все-таки поляна большая, гостей много, как и разных привлекательных активностей.

«Если потеряетесь, приходите к нам в палатку, мы поможем»,

- пояснил волонтер.

Гости спешат к сценам с артистами. Ведущий фестиваля - новое имя для карельской публики - Алексей Усков с напарником и другом Белым Мишкой энергично открывают долгожданное приключение карельского лета.

«Этот фестиваль бьет все рекорды, - заявил ведущий. К нам приехали гости из более, чем 50-ти регионов!»

Image

Ведущий предложил устроить перекличку, а после объявил рок-группу «Операция Пластилин» из Тамбова. Музыканты не дают времени на раскачку, а сразу устраивают танцы в кругу.