Шандалович: 20 сентября жителям Карелии предстоит сделать важный выбор

Спикер парламента Карелии Элиссан Шандалович выразил уверенность, что новый депутатский корпус продолжит работать ответственно и в интересах республики

Фото: Заксобрание РК

Председатель Законодательного Собрания Республики Карелия прокомментировал назначение выборов в парламент восьмого созыва, подчеркнув, что нынешний депутатский корпус в ближайшие месяцы завершит свою пятилетнюю работу.

Именно гражданам, жителям Карелии предстоит в ходе выборов определить будущий состав парламента, который во многом будет определять вектор развития республики. Депутаты седьмого созыва завершают свою работу. Мы назначили дату выборов, и 20 сентября в Единый день голосования жителям Карелии предстоит сделать важный выбор,

— заявил спикер парламента по итогам голосования.

Новый состав Законодательного Собрания Республики Карелия, уверен Элиссан Шандалович, продолжит работать слаженно, ответственно, в интересах республики и всей России.

Напомним , в этот день избирателям предстоит избрать 36 парламентариев, из них 18 по одномандатным избирательным округам и 18 депутатов – по партийным спискам.

Среди значимых изменений, произошедших в региональном выборном законодательстве за минувшие пять лет, можно выделить внедрение цифровых технологий. В республике законодательно закреплены понятия «дистанционное электронное голосование», «электронный бюллетень» и «электронное голосование», что создаёт правовую базу для современных форматов волеизъявления.

Кандидаты и избирательные объединения теперь могут дистанционно открывать, вести и закрывать счета для формирования избирательных фондов. Также установлен запрет на использование в агитации визуальных и звуковых образов, созданных с помощью искусственного интеллекта, — эта мера призвана защитить избирателей от манипулятивных технологий.

20 сентября 2026 года в республике также состоятся выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва, а в Петрозаводске и Костомукше — голосование в местные советы.