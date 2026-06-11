Российский хоккеист погиб от случайной пули

Выясняются обстоятельства трагической гибели спортсмена Егора Ядыкина

Фото: Shopify

Игрок выступающего в Высшей хоккейной лиге клуба «Норильск» Егор Ядыкин трагически погиб от случайной пули. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, трагедия произошла в городе Салават в Башкирии. 21-летний хоккеист готовился к охоте со своим 68-летним дедом. Мужчина показывал внуку, как чистить и заряжать ружье. В какой-то момент произошел случайный выстрел. Пуля попала Ядыкину в голову. Позже его дед отправил родственникам голосовое сообщение, а затем пожилого мужчину нашли мертвым в гараже.

Отмечается, что Егор Ядыкин был воспитанником омского «Авангарда».

Ранее сообщалось о том, что карельская футбольная команда вырвала победу у гостей из Псковской области, уступая со счетом 0:3.